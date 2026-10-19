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Връчват наградите "Лекар на годината"

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На тържествена церемония днес в Националния исторически музеий ще бъдат връчени наградите „Лекар на годината 2026“. Тази година традиционната церемония съвпада с 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

Организацията ще отличи медици с изключителни професионални постижения, принос към развитието на медицината, въвеждането на иновативни методи за диагностика и лечение и утвърждаването на авторитета на лекарската професия.

За четвърта поредна година ще бъде връчено и специалното отличие за етика и всеотдайност на името на д-р Стефан Черкезов, както и наградата „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“. А Златният приз „Лекар на годината 2026“ ще бъде връчен от президента Илияна Йотова.

#125 години БЛС #"Лекар на годината" #награда #връчване

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