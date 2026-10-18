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Левски спечели Суперкупата на България за четвърта поредна година

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Спорт
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„Сините“ победиха Нефтохимик 2010 с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) и защитиха трофея си след успех над бургазлии във финалния двубой.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Левски София триумфира със Суперкупата на България по волейбол за мъже за четвърта поредна година. „Сините“ победиха Нефтохимик 2010 с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) и защитиха трофея си след успех над бургазлии във финалния двубой.

Столичани започнаха по-убедително срещата и спечелиха първия гейм с 25:16. Кристиян Титрийски имаше ключова роля за аванса на домакините, а директна точка от сервис на Тодор Скримов увеличи разликата до 16:10. Левски продължи да контролира играта и затвори частта след поредна успешна атака на Титрийски.

Вторият гейм също премина под диктовката на волейболистите на Николай Желязков. Титрийски отново беше сред водещите фигури в нападение, а Гордан Люцканов помогна на тима си да поведе с 23:20. Ас на Титрийски донесе последната точка за Левски в частта и увеличи преднината на столичани до 2:0 гейма след 25:22.

Нефтохимик обаче не се предаде и отговори категорично в третия гейм. Бургазлии поведоха с 9:2, а след блокаут на Стоян Димитров разликата достигна 15:6. Сервисът на Стефан Чавдаров допълнително затрудни посрещането на домакините и резултатът стана 20:8. Гостите не изпуснаха инициативата и намалиха изоставането си след убедително 25:13.

В четвъртата част Левски отново пое контрола върху събитията на полето. „Сините“ натрупаха преднина от 7:3 и я запазиха при 14:10, а в заключителните разигравания не позволиха на съперника да стигне до обрат. Гордан Люцканов реализира решаващата атака за 25:22, с която столичани подпечатаха поредния си триумф в турнира.

Левски София и Нефтохимик 2010 остават рекордьори по спечелени Суперкупи на България с по четири отличия. През миналия сезон двата състава отново се срещнаха в решителния двубой, като тогава столичани също се наложиха с 3:1.

#ВК Левски София #ВК Нефтохимик

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