След атаките с дронове: Има ли алтернатива морският транспорт за износа на зърно?

Колапсът в зърнопроизводството ще се задълбочи още повече след ударените от дронове кораби в Черно море, смятат фермери от Пловдивско. Износът на зърно е силно застрашен, а цената му през последните дни се е понижила. Има ли алтернативи на морския транспорт?

Ангел Вукодинов е един от големите зърнопрозводители в Пловдивско, който отглежда царевица, ечемик, слънчоглед. Въпреки че не изнася зърно пряко за чужбина, той и колегите му са притеснени от ударите по кораби в Черно море.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител: "В един момент, ако тази ситуация продължи повече от половин година или повече най-вероятно ще има драстично намаление на площите с тези култури и едни стопанства, които сме ги изграждали 35 години, ще изчезне тази устойчивост и най-вероятно няма да произвеждаме."

В България 5 милиона тона пшеница е готова за износ. Алтернатива за превоз с друг вид транспорт няма, а и излиза доста скъпо.

Ангел Вукодинов, зърнопрозводител: "Нямаме изход. Ние няма накъде да вървим. С камиони е невъзможно. На тон продукция при положение, че се продава пшеницата на 160-170 евро. Транспортът до нашето море е 40 евро на един тон. Представете си това е 25% от цената на стоката. Ако тръгне да се кара до Солун например, където е най-близкото пристанище, цената ще бъде още по-скъпа и то става нерентабилно, невъзможно. Няма как да произвеждаме толкова евтино, че да може да се покрият всички тези раходи и да излезе за експорт."

Засилено търсене на тежкотоварен сухопътен транспорт към момента няма. Ако се ограничи превозът по море, то стоките ще трябва да се карат по суша - през Турция. В момента обаче наши шофьори на тирове изчакват по 160 часа на турско-българската граница заради ремонт на граничния пункт.

Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Ако тези стоки тръгнат да влизат през Турция това ще бъде силно затруднено предвид проблемите по граничните пунктове. Така, че ако се увеличат курсовете през Турция заради проблема в Черно море това ще доведе до по-бавно извършване на превозите, което означава че какъвто и да е било транспорт, който не е бърз той не е привлекателен."

Над 15 000 са лицензираните тежкотоварни превозвачи в България, а международен превоз на стоки извършват 32 000 тира.