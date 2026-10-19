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Около 10 км е опашката от тирове на пункта "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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През последното денонощие оттам са преминали над 2400 камиона, от които 1400 на трасетата за изход

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През почивните дни опашката от камиона на граничния пункт "Капитан Андреево" стигна 20 км. Той е и най -големият сухопътен граничен пункт в Европа. Струпването на изчакващи камиони създава предпоставки за инциденти за пътуващите по магистрала "Марица" в посока границата с Турция.

В началото на седмицата опашката вече е около 10 км. А 6-7 км. преди пункта, камионите, които изчакват, са заели едната от лентите за движение, което изисква повишено внимание от хората, които пътуват към границата.

Интензивен е и трафикът на другия граничен пункт с Турция - "Лесово".

Очакванията са с наближаване на края на годината трафикът да става още по-интензивен и това стана причина през миналата седмица в Министерството на транспорта да се проведе среща по този проблем и бяха набелязани различни мерки за справяне с него.

Една от тях е камионите да бъдат отклонявани на безопасни места, където да могат да изчакват и да се правят част от задължителните проверки, но местата тепърва предстои да бъдат определени.

През последното денонощие през "Капитан Андреево" са преминали над 2400 камиона, от които 1400 на трасетата за изход. Около 1600 са приминалите камиони през "Лесово", но там повечето са на трасетата за вход.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#пункт "Капитан Андреево" #предложения #решения #опашка от ТИР-ове #трафик #среща

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