Левски се измъчи срещу Спартак Плевен, но продължава за Купата

Левски се класира за осминафиналите на SESAME Купа на България, след като се наложи с 2:0 над Спартак Плевен. Двубоят се игра на Градския стадион в Ловеч заради ремонтните дейности на съоръжението в Плевен, а успехът на „сините“ не дойде никак лесно.

Евертон Бала от дузпа и Мазир Сула в края на срещата осигуриха продължаването на столичани в турнира. Представянето на Левски обаче бе далеч от убедителното, като отборът срещна сериозни затруднения срещу съперник от по-долното ниво на българския футбол.

През първото полувреме „сините“ не успяха да наложат очакваното превъзходство, а Спартак се възползва от колебанията им и бе близо до откриване на резултата. Малко преди почивката Виктор Иванов стреля опасно, но топката срещна напречната греда.

Плевенчани започнаха активно и след почивката. В началото на втората част Костадин Велчев имаше възможност да изведе своя тим напред, но ударът му с глава премина над вратата.

Левски все пак стигна до гол в 57-ата минута. Армстронг Око-Флекс бе фаулиран от Пламен Спасов в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Евертон Бала се нагърби с изпълнението и не сгреши за 1:0.

До края Спартак продължи да се опитва да се върне в мача, но в 80-ата минута грешка на вратаря позволи на столичани да организират атака, завършила с попадение на Мазир Сула. Така Левски оформи крайното 2:0 и си осигури място в осминафиналите.

По-рано в неделя и вечният съперник ЦСКА срещна трудности в турнира, но успя да победи Несебър със същия резултат – 2:0.