След година ремонт: Откриват изцяло обновеното детско отделение в болницата в Дупница

След година ремонт детското отделение в болницата в Дупница е с обновена среда, благодарение на проект "Светулка", Фондация "За доброто" и дарители.

Целта е престоят на малките пациенти да бъде по-спокоен и по-малко плашещ. Официално отделението ще бъдет открито по-късно днес:

д-р Валентина Николова, завеждащ Отделение по Педиатрия към МБАЛ "Свети Иван Рилски", Дупница: "Условията в отделението коренно се промениха. Това, което ние заварихме, когато се настанихме в това отделение, в далечната 1997 година, беше една бивша транспортна болница, непригодена за условията, които ние изисквахме за лечение на деца. Студени, мрачни стаи, неизвършен докрай ремонт, по наша инициатива, стая по стая, но не беше достатъчно."

Децата се плашат от белите стени, от белите престилки, от липсата на играчки, допълни д-р Николова, това ги напряга допълнително и лечението върви по-бавно.

Изборът да се обнови точно това детско отделение е на Фондация "За доброто", след активна кампания на Ротари клуб - Дупница и местната общественост.

Свилена Георгиева, зам. председател на Фондация "За доброто": "При нас кандидатстват много отделения. За да определим кое е да бъде то, обикновено везните натежават именно в тази посока - къде местната общност е най-активна, най-много настоява и къде се вижда желанието и организацията това да се случи. Тук Ротари Дупница просто ни показаха, че вече са достигнали нивото, в което просто им трябва някой да каже "Окей, действаме" и да започнат. Направиха страхотна местна кампания и всъщност с лекота се случи фондонабирането. А пък самият процес, той никога не е лек, всеки знае когато има ремонт вкъщи, какво остава за такова голямо отделение, но пък сега ще видите, че се получи вълшебно."

В събирането на необходимата сума за ремонта са се включили дори училища в града, както и хора, които до този момент не са участвали в дарителски кампании.

Методи Димитров, координатор Проект "Светулка" от Ротари клуб Дупница: "Отделението наистина имаше нужда от ремонт, не беше ремонтирано доста дълги години, на парче е правено, по малко във всичките стаи, но цялостната визия беше неподходяща за едно детско отделение. А пък от Ротари клуба доста от хората имат малки деца, които предстои да се лекуват, надяваме се, не разбира се, в детско отделение. От дума на дума, какво ни е необходимо в града, какво ни липсва, стана така, че се насочихме към детско отделение."

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