Медицинската евакуация на пострадалите от Марсилия приключи тази нощ, но един от пациентите остава в болница във Франция заради тежкото си състояние. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова след кацането на военния "Спартан", който беше изпратен да прибере българите.

По думите ѝ първоначално пострадалите не са получили навременна медицинска помощ в болницата в Марсилия. След намесата на българските консулски служби в Лион и Марсилия обаче грижите за тях са били подобрени.

Министърът уточни, че пациентите са били силно изплашени и травмирани.

"Медицинската евакуация приключи тази сутрин, към 2.10 ч. сутринта. В болницата в Марсилия първоначално не са получили навремена медицинска помощ, но след намесата и на колегите от консулството на България и в Лион, и в Марсилия, са получили след това по-адекватна медицинска помощ. Били са много изплашени, много травмирани."

За останалия в болница "Норд" пациент утре ще продължат медицинските наблюдения. Възможно е да се наложи и операция, каза още Катя Ивкова. Лекарите засега не разрешават транспортирането му със самолет.