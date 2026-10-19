Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин

Самолетът, който кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин. Това съобщиха за БНТ от министерството на транспорта.



Самолет A320 е извършвал полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда е имало шестима души екипаж и 51 пътници.

Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.