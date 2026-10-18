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Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха

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Вдигнати са изтребители МиГ-29, за да го ескортират

Снимка: илюстративна
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Самолет A320, летящ по маршрут Тел Авив - Виена, е бил пренасочен тази вечер за кацане в София заради сигнал за бомбена заплаха, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По първоначална информация на борда има 6 души екипаж и 51 пътника.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и ескортирали самолета до кацането му на летището в София, посочиха от Министерството на отбраната.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.

#изтребителите МиГ-29 #сигнал за бомба #пътнически самолет #Тел Авив #Виена #самолет

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