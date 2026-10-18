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ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София

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самолет маршрут тел авив виена кацнал софия заради сигнал бомбена заплаха
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Военновъздушните сили задействаха днес дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, съобщиха от Министерството на отбраната.

"Действията бяха осъществени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания", посочват от институцията.

В 21:17 ч. пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Тел Авив за Виена, подава сигнал за заплаха от бомба на борда, докато се намира във въздушното пространство на Република България.

Незабавно са задействани дежурните изтребители МиГ-29, които изпълниха необходимите процедури за конкретната ситуация. Пътническият самолет прекрати полета си към Виена и бе насочен за кацане на летище „Васил Левски“ – София.

#изтребителите МиГ-29 #Летището в София #пътнически самолет #Тел Авив #Виена

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