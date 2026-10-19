Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан И - за какво се договориха?

Задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица сфери.

За това се договориха премиерът Румен Радев и министърът на външните работи на Китай Уан И, който е на посещение у нас.

снимка: БТА

Румен Радев, министър-председател:

"И ние виждаме перспективите в нашите отношения, в изграждането на една по-добра свързаност, между Европа и Китай, където България има наистина едно изключително важно място като врата на Европа, по отношение на транспортна, енергийна и дигитална свързаност. България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, в областта на енергетиката, селското стопанство, на високите технологии, така че аз съм убеден, че вашето посещение ще даде един тласък на развитие на нашите отношения и именно в тези сектори".

Уан И, министър на външните работи на КНДР:

"И господин министър-председател вие сте политик със стратегическа визия и прагматично отношение към различни въпроси и съм убеден, че под вашето ръководство България ще постигне значителен напредък в своето развитие и също така вярвам, че под вашето ръководство Китай и българските отношения ще се развиват по-добре".