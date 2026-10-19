Рокади в руското правителство заради "належащи промени в социалното и икономическо развитие на страната"

Готвени промени в руското правителство - президентът Владимир Путин е приел предложение на премиера Михаил Мишустин за рокади в няколко министерства.

Новината беше съобщена от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Според него, причината са "належащи промени в социалното и икономическо развитие на страната".

Не се съобщава кои са министрите, които предстои да бъдат сменени.

Съгласно руската конституция, всички промени в състава на кабинета трябва да бъдат одобрени от руската Дума.

Рокадите идват месец след парламентарните избори в Русия и на фона на нарастващ бюджетен дефицит, високи данъци и лихви по кредитите.