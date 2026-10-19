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23-ма души са задържани при полицейска акция в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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При акцията е разкрита и група, заподозряна в кражби от Локомотивното депо и тролейбусния транспорт в града

Снимка: БНТ
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23-ма души са задържани при специализирана полицейска акция в Стара Загора. Тя е насочена срещу битовата престъпност, издирването на укриващи се лица и нарушенията на изборното законодателство.

Полицията извърши проверки на заложни къщи, офиси за бързи кредити и финансови институции. При акцията е разкрита и група, заподозряна в кражби от Локомотивното депо и тролейбусния транспорт в града.

Снимка: БНТ, Иван Янев

Полицията е работила и по три сигнала за купуване на гласове, като два от тях са приключили с постановление на Районната прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление.

Полицейските проверки продължават.

#специаялизирана акция #23 души #задържани #Стара Загора

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