Военно-окръжната прокуратура в София и отрядът за борба с тероризва на МВР продължават огледите на "Челси 3"

Разследващите търсят следи от дроновете, поразили кораба „Челси-3“ в Черно море. След като тежко повреденият плавателен съд беше изтеглен до пристанището в Бургас, специализираните служби вече търсят отговори за обстоятелствата около нападението. Предстои да се изясни и дали корабът ще може отново да плава. Какво е известно до момента?

Продължават огледите на атакувания кораб „Челси-3“. Днес те се извършват под надзора на Военно-окръжна прокуратура София, като се работи координирано и със специализирания отряд за борба с тероризма към МВР. Огледите са започнали още вчера.

Наблюдаващият прокурор майор Кирил Пейчинов каза за БНТ, че предстои пред съдия да бъде разпитан и 15-членния екипаж на „Челси-3“.

Събират се и доказателства, на които след това ще бъдат назначени експертизи, за да може да се направи опит да се уточни произхода и вида на взривното вещество.

кап. Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното на трюма и затова оглеждат. И вече най-вероятно обследват субстанции взривни. Не съм специалист, но обикновено търсят химически вещества, за да установят вида на взрива и всякакви други подобни. Съдбата на „Челси-3“ ще я реши корабособтвеникът, след като приключат специализираните органи. По моя преценка корабът трябва да бъде ремонтиран, най вероятно в български завод - дали тук в Бургас или във Варна, ще реши корабособтвеникът, тъй като дълги провлачвания в това състояние, аз лично не бих ги правил."

Припомням, че пораженията по „Челси-3“ са значителни. Той е с три пробойни – две в левия и десния борд в товарния отсек и една в кармата, където се намира отделението за машините, управляващи кораба, поради което е останал без управление.

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