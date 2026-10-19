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Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Двама младежи, родени през 2007 г. в Германия, са заподозрени за палежа на антени от системата „Старлинк“ на обект „Телепорт Плана“. Те са напуснали България, а местонахождението им в чужбина засега остава неизвестно.

Палежът е извършен на 9 октомври около 22:25 часа. По информация, представена от прокуратурата, заподозрените са Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Според предоставените данни двамата са пристигнали в България с туристическа цел, преминали са през граничния пункт Калотина и са останали в страната за няколко часа.

При инцидента са били запалени 18 антени. Три от тях са изгорели до основа, две са частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта.

По случая се води разследване, предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 години.

Автомобилът, който са използвали, е с германска регистрация и не е собственост на нито един от двамата. До този момент германските служби нямат информация за местоположението на двамата младежи.

До този момент германските служби нямат информация къде се намират двамата младежи. От прокуратата заявиха, че по делото има записи от охранители камери , които са установили оттеглянето на автомобила.

#Зека Ислам #Тирпан Бейтула #обвинени за палеж #Starlink #палеж

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