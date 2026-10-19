Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване

Днес в по-голямата част от страната ще бъде по-топло в сравнение с вчера, с максимални температури от 16° в североизточните райони до 22° в северозападните. В София, след 13° в неделния ден, следобед температурата ще достигне 17°. Вятърът постепенно ще отслабва. По-значителна облачност ще има над Източна България и по Черноморието, а на места в североизточните райони слабо ще превали. И през нощта на отделни места в Североизточна България ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът в много райони ще стихне и сутринта около водните басейни и в низините видимостта ще е намалена от мъгли.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 12°, в котловините на Западна България – около 1°, а максималните ще са между 18° и 23°, за София – около 19°, по Черноморието – от 17° до 19°. През деня ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България, където преди обяд на места ще превали. Вятърът ще е слаб, в източните райони – до умерен, от изток-югоизток.

И по Черноморието вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, а през деня ще бъде с променлива облачност. Температурата на водата е между 17° и 19°. Много добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър.

Температурите и там слабо ще се повишат, а максималните в курортите ни ще бъдат от 9° на Алеко до 12° на Боровец. И в сряда ще бъде слънчево, а преди обяд на места в равнините ще има мъгли. Ще духа умерен, временно силен южен вятър и максималните температури ще се повишат с още около градус-два. В четвъртък температурите ще останат почти без промяна, но ще има повече облаци, а в Западна България ще превали дъжд.

В петък на много места ще има валежи, като в отделни райони те ще бъдат значителни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 4–5 градуса. В събота облачността временно ще намалее, а температурите слабо ще се повишат.