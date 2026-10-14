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Председателят на ДАНС предупреди за саботажи на територията на България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 02:17 мин.
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Пламен Тончев
Снимка: БТА
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Председателят на ДАНС Пламен Тончев не изключва саботажни действия на територията на България. Той отправи предупреждението си по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследване за умишлен палеж на разположени край София антени за връзка с американската спътникова система "Старлинк".

Комуникационните възможности на тази система се използват и от Украйна за военни цели:

"В конкретния случай има и субективни аргументи, тъй като конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснила достъпа на извършителите. Това са части, елементи от разследването и проверката, която извършваме с колегите от МВР и прокуратурата. Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, жп гари, и затова, както и премиерът, както и министърът на отбраната и на вътрешните работи, и аз призовавам към едно спокойствие, към едно единство, за да може държавата и Европейският съюз да преминат през тези трудни времена."

Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските специални служби:

"Нито един служител не е освободен от работа, не е преместен от дирекцията, която има за задача да противодейства на руското направление. Редуциран е броят на началниците за сметка на броя на оперативните работници, тоест ръководният състав е намален за сметка на оперативните работници. Всичко това е планирано, предвидено и се извършва с оглед гъвкавост, оптимизиране на процесите и увеличаване на аналитичните и техническите способности и оперативите на службата."

Информация за структурната реформа в ДАНС ще бъде представена утре пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност, увери Пламен Тончев.

#саботажи #зам.-председател на ДАНС #"Старлинк" #предупреждение #Пламен Тончев #пожар

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