Председателят на ДАНС предупреди за саботажи на територията на България

Председателят на ДАНС Пламен Тончев не изключва саботажни действия на територията на България. Той отправи предупреждението си по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследване за умишлен палеж на разположени край София антени за връзка с американската спътникова система "Старлинк".

Комуникационните възможности на тази система се използват и от Украйна за военни цели:

"В конкретния случай има и субективни аргументи, тъй като конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснила достъпа на извършителите. Това са части, елементи от разследването и проверката, която извършваме с колегите от МВР и прокуратурата. Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, жп гари, и затова, както и премиерът, както и министърът на отбраната и на вътрешните работи, и аз призовавам към едно спокойствие, към едно единство, за да може държавата и Европейският съюз да преминат през тези трудни времена."

Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските специални служби:

"Нито един служител не е освободен от работа, не е преместен от дирекцията, която има за задача да противодейства на руското направление. Редуциран е броят на началниците за сметка на броя на оперативните работници, тоест ръководният състав е намален за сметка на оперативните работници. Всичко това е планирано, предвидено и се извършва с оглед гъвкавост, оптимизиране на процесите и увеличаване на аналитичните и техническите способности и оперативите на службата."

Информация за структурната реформа в ДАНС ще бъде представена утре пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност, увери Пламен Тончев.