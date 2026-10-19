БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:05 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът разглежда Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антени на „Старлинк“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

В Софийския градски съд ще се състои заседание по искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антените на „Старлинк“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Преди дни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Премиерът Румен Радев заяви по време на изслушване в парламента по темата, че се води разследване и ще има резултат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също беше изслушан, каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

Преди седмица за палежа съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“.

#подпалване на антени #издаване на европейска заповед #„Старлинк“ #двама души #съд #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
2
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
4
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
5
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
6
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Сигурност и правосъдие

Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Вероятно огледите на прокуратурата на поразения от дронове кораб "Челси 3" ще продължат и днес Вероятно огледите на прокуратурата на поразения от дронове кораб "Челси 3" ще продължат и днес
Чете се за: 02:30 мин.
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
7740
Чете се за: 01:02 мин.
Съюзнически сили на НАТО ще подпомогнат отбраната на територията и акваторията на България Съюзнически сили на НАТО ще подпомогнат отбраната на територията и акваторията на България
Чете се за: 04:30 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
10137
Чете се за: 09:17 мин.
Приключи Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС от професионалната квота Приключи Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС от професионалната квота
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп: Не искам да отблъсна Русия от масата за преговори
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Китайският външен министър на визита у нас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Рокади в руското правителство заради "належащи промени в...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ