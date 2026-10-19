Съдът разглежда Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антени на „Старлинк“

В Софийския градски съд ще се състои заседание по искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антените на „Старлинк“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Преди дни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Премиерът Румен Радев заяви по време на изслушване в парламента по темата, че се води разследване и ще има резултат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също беше изслушан, каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

Преди седмица за палежа съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“.