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Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Над 270 са арестувани и десетки ранени след двата дни на протести

погром италия протестната вълна опустошението милано
Снимка: БТА
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Над 270 арестувани и десетки ранени след двата дни на протести в Милано и други части на Италия. Недоволството, което пламна от високите цени на живота, прерасна в сблъсъци и вандалски прояви. Нанесени са щети за над 1 млн. евро, но равносметката е само дотук, тъй като за днес следобед беше разпространен призив за нови и по-мащабни протести в Милано.

Изпотрошени витрини, подпалени автомобили, ограбени магазини - Милано не беше подминат от вълната на недоволството. Високите цени на живот изкараха десетки хиляди по улиците на града. Готвеният като мирен протест, бързо се превърна в погром. В сърцето на града, на метри от катедралата Дуомо, служители в магазини и заведения и туристи попадат в клопката на ескалациите.

– Хората панически се опитваха да избягат от площад Дуомо. Мнозина се скриха при нас, молеха за вода или да използват тоалетната. Имаше семейства с малки деца, които бяха много уплашени.

– Повърнах няколко пъти, защото се натрових със сълзотворен газ.

– Имаше огромни огньове и беше много страшно. Много хора, които не бяха част от протеста, много туристи, се опитаха да се укрият.

220 от арестуваните са малолетни, някои дори 12-годишни. Днес сутринта родители с часове стояха пред полицейските управления, за да отведат децата си. В социалните мрежи се появи "Движение 17 октомври" - група на протестиращите младежи, които казват, че не те, а властите са отговорни за насилието.
Сред ранените има и много полицаи. Органите на реда твърдят, че от основния лъч на протестиращите се е отделила група, която умишлено правела провокации.

Анджело де Симоне, полицай: "Удариха ме с паве по челото. За щастие, успях да се отърва само с няколко шева."

снимки: БТА

Кметът на Милано Джузепе Сала заяви, че градът не разполага с достатъчно полицейски служители на терен и че органите на реда не са направили необходимото, за да овладеят ситуацията. Премиерът Джорджа Мелони свика извънредно заседание на правителството. Протести има в още в Бергамо, Бреша, Болоня и Торино.

#Милано #протести в италия

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