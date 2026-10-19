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Шеста нощ на протести в Албания: Близо 300 ранени, от които 180 са служители на реда

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Шеста поредна нощ на насилие по улиците на албанската столица Тирана. Равносметката от протестите срещу управлението на премиера Еди Рама е близо 300 ранени, от които над 180 са служители на реда.

Вчера маскирани атакуваха сградата на полицията в Тирана с коктейли „Молотов“ и камъни. Демонстранти щурмуваха и сградата на управляващата Социалистическа партия.

Премиерът Еди Рама отказва да отстъпи пред исканията на протестиращите и заяви, че няма да преговаря с хора, които атакуват полицаи. Обяви и еднократни бонуси от 2500 евро за органите на реда на първа линия.

Еди Рама, премиер на Албания: „Не може да има преговори с някой, който хвърля камъни като този. В момента, в който държавата преговаря с такива хора, това означава, че се е разпаднала. И в момента, в който те спечелят, тяхната логика става държавна логика. Албания е виждала това и преди, повече от веднъж, виждала е и, че последствията са рани, които се лекуват години наред.“

#Еди Рама #Албания #протести

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