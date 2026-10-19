След ударите по „Челси-3“: Разследващите иззеха първи веществени доказателства от кораба

Шест дни след атаката срещу „Челси-3“ спасените моряци все още очакват да се приберат по домовете си. Междувременно разследващите вече са иззели първите веществени доказателства от тежко повредения кораб, който беше провлачен до бургаското пристанище.

Вече втори ден специалисти извършват подробно обследване на „Челси-3“, като в обедните часове екипът на БНТ видя част от огледите на разследващите. По информация на наблюдаващия прокурор майор Кирил Пейчинов са иззети различни материали от кораба, които предстои да бъдат подложени на експертизи. Освен военната прокуратура по случая работят още ДАНС, Агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и Специалният отряд за борба с тероризма към МВР. Целта е да бъдат събрани максимално много доказателства, които да помогнат за изясняването на това кой е извършил атаката. Част от пострадалите моряци от „Челси-3“, които бяха спасени от българските власти, все още се възстановяват.

Рамин Гамелли: „Когато избухна взривът, вътре в окото ми попаднаха осколки. Лекарите успяха да извадят някои от тях, но половината останаха, още са там“.

Шест дни след атаката тътенът от взривовете още кънти в съзнанието на моряците. 15-членният екипаж от Украйна и Азербайджан е настанен в хотел във Варна и с нетърпение очаква да се прибере у дома.

Габибула Габибулаев: „Всички искаме да си отидем вкъщи. Чакаме си документите, визите, изготвят ни документите. Поискахме от компанията да ни платят компенсация, те отказват да плащат, така че чакаме“.

Предстои моряците да бъдат разпитани пред съдия. Междувременно на борда на „Челси-3“ разследващите събират следи от нападението. Иззети са силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни. Предстои спешно да бъдат назначени експертизи, които да установят вида на използваното взривно вещество.

капитан Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното на трюма, и затова оглеждат. И вече най-вероятно обследват взривни субстанции. Не съм специалист, но обикновено търсят химически вещества, за да установят вида на взрива и всякакви други подобни.“

Водолази са обследвали и подводната част на корпуса на кораба, а сапьорска група е установила, че няма радиация, нито опасни боеприпаси.

Докато трае събирането на доказателствата, „Челси-3“ ще остане на бургаското пристанище. Съдбата му след това е неясна, тъй като заради трите сериозни пробойни не може да отплава на собствен ход.

капитан Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Съдбата на „Челси-3“ ще я реши корабособственикът, след като приключат специализираните органи. По моя преценка корабът трябва да бъде ремонтиран, най-вероятно в български завод – дали тук, в Бургас, или във Варна, ще реши корабособственикът, тъй като дълги провлачвания в това състояние аз лично не бих ги правил.“

А операцията по изтеглянето на кораба струва на страната ни около 200 хил. евро. Сумата трябва да бъде възстановена от застраховката на корабособственика.