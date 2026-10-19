Визитата на китайския първи дипломат Уан И в България (ОБЗОР)

Задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица сфери се договориха премиерът Румен Радев и министърът на външните работи на Китай Уан И, който е на посещение у нас.

Близо 40 минути продължи срещата между Румен Радев и Уан И. И двамата се обединиха около необходимостта успешните търговски взаимоотношения да прераснат в икономически чрез реализиране на съвместни проекти.

Румен Радев, министър-председател: "И ние виждаме перспективите в нашите отношения, в изграждането на една по-добра свързаност, между Европа и Китай, където България има наистина едно изключително важно място като врата на Европа, оп отношение на транспортна, енергийна и дигитална свързаност. България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, във областта на енергетиката, селското стопанство, на високите технологии, така че аз съм убеден, че вашето посещение ще даде един тласък на развитие на нашите отношения и именно в тези сектори."

Уан И, министър на външните работи на Китай: "И господин министър-председател, вие сте политик със стратегическа визия и прагматично отношение към различни въпроси и съм убеден,че под вашето ръководство България ще постигне значителен напредък в своето развитие и също така вярвам, че под вашето ръководство Китай и българските отношения ще се развиват по-добре."

снимки: БТА, Президентство

По-рано днес китайският първи дипломат се срещна и с президента Илияна Йотова. Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин. Тя изрази надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.