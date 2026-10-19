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Задълбочаването на сътрудничеството между България и Китай обсъди президентът Илияна Йотова с външния министър Уан И

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Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин

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Перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република обсъдиха на среща в президентската институция президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи на Китай Уан И, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По време на разговора президентът Йотова открои дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство. Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения. Илияна Йотова и Уан И отбелязаха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, сред които икономиката, търговията, образованието, културата.

Външният министър на Китай определи срещата с президента като ясен показател за нивото на приятелство между двете страни. По думите на Уан И формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай, както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти. Дипломатът благодари на Илияна Йотова за последователната й подкрепа за развитието на българо-китайските отношения.

Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като по думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа. От българска страна бе изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Сред акцентите в разговора на „Дондуков“ 2 бяха конфликтите в Близкия изток и Украйна, като двете страни се обединиха около позицията, че тяхното разрешаване изисква активни дипломатически усилия.

„Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта негативния ефект от войните върху икономиките и социалните системи на страните.

Китайският външен министър Уан И изтъкна изказването на българския държавен глава на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, чийто акцент беше мирът и усилията държавите с диалог да преодоляват различията.

#китайски министър на външните работи #Уан И #президентът Илияна Йотова #перспективи #сътрудничество #среща

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