„Не му е за първи път“: Бащата на намушканото момче в Карнобат с обвинения към нападателя

14-годишен ученик намушка свой връстник в Карнобат. Инцидентът е станал в близост до учебното заведение, след като между двамата възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа. Пострадалият е с прободни рани по тялото и е настанен в болница. След инцидента 14-годишният нападател избягал.

По първоначална информация между тях имало напрежение още от предишния ден, а днес конфликтът прераснал в сбиване. По време на саморазправата единият ученик извадил джобно ножче, по непотвърдена информация, и ранил съученика си, като му нанесъл седем прободни рани по тялото.

Екип на Спешна помощ е откарал пострадалото момче в болница, където то остава за лечение. След нападението другият ученик избягал от мястото, но по-късно бил установен и задържан от полицията за срок до 24 часа. Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас. Разследващите изясняват причините за конфликта.

Стилян Стефанов, баща на пострадалото момче: „Сбиха се един път в училище, след това отидоха на стадиона и там. И този с ножа не му е за първи път да причинява такива насилия. Това си е директно опит за убийство. Адекватен е, говори, но е с много рани и болки. Ще си търся правата по съдебен ред.“