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Заплаха за бомба на борда: Самолет от Тел Авив до Виена се приземи извънредно на столичното летище (ОБЗОР)

Алекс Христов от Алекс Христов
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Австрийските власти разследват случая

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Телефонна заплаха за бомба, отправена до летището във Виена е причината за извънредното кацане снощи на самолет, пътуващ от Тел Авив до Виена на столичното летище. Австрийските власти разследват случая.

Самолетът на австрийските авиолинии с 51 пътници и 6 души екипаж на борда излита от Тел Авив в 19:10 часа. Докато лети над България, получава сигнал за бомба. Пилотите правят обратен завой и се насочват към София, ескортирани от български изтребител. Кацат на летище "Васил Левски" в 21:43 часа.

"Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета", съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

В позиция, австрийският превозвач заяви, че по време на направената проверка на самолета, пътниците и екипажа не е установена никаква опасност:

"По време на проверката на засегнатия самолет, пътниците и екипажа не беше установена никаква опасност. След повторното качване на борда всички пътници са продължили полета от София до Виена."

От транспортното ни министерство потвърдиха, че самолетът е излетял в 2:54 часа тази сутрин. Получената бомбена заплаха по телефона потвърди и австрийският вътрешен министър във Виена като благодари на българския си колега Иван Демерджиев за съдействието на властите в София.

Герхард Карнер, министър на вътрешните работи на Австрия: "Службата за вътрешно разузнаване в момента разследва задълбочено обстоятелствата около този случай. Още веднъж, Иване, благодаря ти за това тясно и отлично сътрудничество."

Самолетът е кацнал във Виена в ранните часове днес.

#летище "Васил Левски" – София #извънредно кацане #Тел Авив #Виена #самолет

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