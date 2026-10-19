ЦСКА планира да открие реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия

ЦСКА е съвсем близо до официалното си завръщане на реконструирания стадион "Българска армия". Очаква се от "червения" клуб да обявят, че първият мач на съоръжението ще бъде срещу Славия в края на октомври.

Последният мач на "Българска армия" се игра на 10 декември 2023, когато ЦСКА и Лудогорец предложиха здраво дерби, а голът на Спас Делев за разградчани стана и последният на стария стадион. Малко след това започна и реконструкцията на намиращото се в изключително лошо състояние тогава съоръжение.

Близо три години по-късно всичко изглежда на финалната права и завръщането вече е въпрос на време. По ирония на съдбата, "армейците" можеха и да открият новия си стадион срещу Лудогорец, защото приемат "орлите" на 26 октомври, но това няма да се случи, защото все още съществува вероятност този двубой да бъде отложен, по желание на ЦСКА, а дори и да се изиграе по план, то той ще бъде на Националния стадион.

По изисквания, стадион "Българска армия" трябва първо да приеме тестов мач, който да покаже, че всичко от техническа гледна точка е обезпечено. Така е крайно вероятно първата среща в Борисовата градина след точно 1056 дни да противопостави ЦСКА и Славя. За момента срещата е насрочена за 30 октомври, но се очаква да бъде преместена в събота, на 31 октомври.

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