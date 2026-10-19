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Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Двама германски граждани, обвинени в палежа на антените на „Старлинк“ край София, ще бъдат издирвани с европейска заповед за арест. Според разследващите акцията е била планирана и извършена само за няколко часа, докато двамата били в България. Случаят напомня за подпалени антени и задържани заподозрени в Полша и Литва.

Зека Ислам и Тирпан Бейтулла влизат в България през граничния пункт „Калотина“ в 17:37 часа на 9 октомври. Пред граничните власти заявяват, че пътуват с цел туризъм. Двамата са с лек автомобил с германска регистрация. Няколко часа по-късно стигат до телепорта „Плана“, намиращ се южно от София. Около 22:25 часа подпалват антените на „Старлинк“. Според прокуратурата използват маски на лицата и ръкавици. Огънят поглъща всичко за минути – три антени изгарят до основи, две са частично унищожени, а три са сериозно засегнати. След като атакуват стратегическия обект, двамата се оттеглят обратно към Сърбия. Графикът им е разчетен перфектно. В 23:55 часа напускат страната отново през граничния пункт „Калотина“. Оттам следите им се губят.

Достъпът до мястото все още е блокиран от полицията, а местните хора твърдят, че през въпросната нощ не са видели подозрителни лица.

„Хора не. Пожарните ги видяхме в момента на събитието.

БНТ: Страхувате ли се?

"Лично аз не. Някои имат страхове.“

„Иначе няма пакости, ама с това какво е станало... Знаем само каквото кажат по телевизията.“

Според служебната защита на двамата германски граждани по делото няма достатъчно доказателства, въз основа на които да се установят извършителите на палежа.

Жанет Манасиева – служебен адвокат: „Ние считаме, че обоснованото предположение е спорно, защото снимковият материал сочи две лица, чиито лица не се виждат.“

Здравко Стойчев – служебен адвокат: „Няма такива белези, по които да кажем: тези лица са. Тъмно е. Не може да се види. Но са с камуфлажни дрехи.“

Според прокуратурата движението на автомобила е установено по безспорен начин.

Здравко Стойчев – служебен адвокат: „Единственото, което има по делото като информация, е, че колата е с немска регистрация и е на гражданин от Косово. Дали са я взели под наем, кои лица са я карали, дали са били същите нашите обвиняеми – това никой не може да докаже.“

Относно това с какво са се занимавали Ислам и Бейтула и в кой град са пребивавали в Германия, така и не стана ясно.

Здравко Стойчев – служебен адвокат: „Не знаем нищо за тях, защото и двамата с колежката нямаме контакт с тях, за да знаем социалното им положение, професията им и с какво се занимават.“

снимки: БТА

Според литовските власти инцидентите в Полша, България и Литва са свързани с координирана вълна от саботажи.

Според експерти тези инциденти са ясен знак, че хибридната война на Русия навлиза в нова фаза – на директни диверсии срещу критична инфраструктура на територията на НАТО. Докато германските власти вече задържаха четирима заподозрени за палежа в Полша, разследванията за атаките в Литва и мащабния умишлен пожар край София продължават.

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов

#Тирпан Бейтулла #Зека Ислам #обвинени за палеж #Старлинк

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