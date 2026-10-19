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Доналд Тръмп: Искам Русия да преговаря

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Вдигането на санкции – причини и ефекти

доналд тръмп искам русия преговаря
Снимка: БГНЕС
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Просто и ефективно решение, за да остане Русия на масата за преговори – така президентът Доналд Тръмп обясни решението си за вдигане на санкции срещу Москва. Това ще навреди на Украйна, беше категоричен украинският държавен глава Володимир Зеленски.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Моето решение за Русия е много просто. Аз съм в процес на преговори за мир във войната между Русия и Украйна, и не искам нищо глупаво да отблъсне Русия от масата за преговори..."

Така започва дълъг пост на президента Доналд Тръмп, в който обяснява защо е решил да вдигне санкции срещу Русия, часове преди те да влязат в сила. Решението не е нито отстъпка, нито икономическа помощ, а "морков", с който Русия да започне да преговаря, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт. Финансовият министър Скот Бесент пък обясни, че това дори не е вдигане на санкции, а само на дизеловото ембарго, и в следващите 60 дни ще бъде направен анализа на ситуацията.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Президентът беше категоричен – той иска войната в Украйна и Русия да приключи. Каза го още като кандидат. Направихме всичко възможно и ще продължим, за да помогнем за прекратяването на тази война. Никой не печели от нея."

Това категорично ще навреди на Украйна, каза в интервю за NBC Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Били сме част от всеки опит на партньорите ни да да сложат край на войната с достойнство, всяко предложение за прекратяване на огъня е получавало положителен отговор. Балистика, шахеди и убийства – това е отговорът на Русия – отново и отново."

От Москва признаха, че все някога ще трябва да има разговор и с Киев.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Американската страна продължава своите посреднически и миротворчески усилия, което ние ценим високо. Но, безусловно, окончателно регулиране без участието на някого от Киев, който е готов да поеме отговорност, не е възможно."

снимки: БТА, БГНЕС

Украинският външен министър Андрий Сибиха остро разкритикува идеята за среща между лидерите на Съединените щати, Китай и Русия. Според него това само ще насърчи агресията на Путин.

#Русия - Украйна #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Дмитрий Песков

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