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Румен Радев: Вярата съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение

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румен радев православната вяра съхранява моралните ценности обществото обединява свят разделение противопоставяне
Снимка: Министерски съвет
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Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей. В срещата участваха Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, вицепремиерът Иво Христов, както и духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Радев изрази увереност, че настоящата визита на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на развитие на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще даде опора на хиляди вярващи. „Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, обърна се министър-председателят Румен Радев към Вселенския патриарх. Премиерът подчерта, че културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са здравата основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.

Премиерът Радев изрази своята признателност за дадената от Вселенския патриарх благословия за историческия акт на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който тленните останки на цар Самуил се завърнаха в нашата страна. „Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите“, посочи Радев.

В хода на разговора министър-председателят Румен Радев поздрави Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей по случай 35-ата годишнина от неговата интронизация и отправи своите сърдечни благопожелания.

От своя страна Вселенският патриарх Вартоломей също изтъкна значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Пожела също така на премиера Радев и на воденето от него българско правителство успех във всички негови начинания за благото на българския народ. Вселенският патриарх отправи покана към премиера Румен Радев да посети Вселенската патриаршия.

#премиера Румен Радев # патриарх Даниил #Вселенският патриарх Вартоломей

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