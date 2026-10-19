Държавата търси стратегически инвеститор за изграждане на тунел под Петрохан

Паралелно с АМ "Хемус" държавата търси стратегически инвеститор и за изграждане на тунел под Петрохан, съобщи регионалният министър в Монтана.
Иван Шишков се извини за огромните опашки от автомобили в района на тунел "Топли дол" и обясни, че на обходния маршрут има опасна подпорна стена, затова и пътят е затворен пътя.
Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Състоянието на тунела от Топли дол беше аварийно. Не беше въпрос на каприз, а беше въпрос на пътна безопасност и беше въпрос на това, че рискуваме не здравето, живота на хората рискуваме."