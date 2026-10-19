В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"

Иван Рилски е и покровител на българските лекари, които празнуват днес. Кулминацията е връчването на приза "Лекар на годината" тази вечер в Националния исторически музей.

Тазгодишната церемония съвпада със 125-годишнина от създаването на Българския лекарски съюз. Специални гости са президентът, министърът на финансите, министърът на здравеопазването и омбудсмана. Церемонията продължава. Знаем само кой е носителят на наградата "Доктор Стефан Черкезов", която се връчва за лекарска всеотдайност и етика. Получи я един млад лекар от Благоевград, който освен, че лекува хората чрез медицината, им помага и като иподякон в църквата в Разлог.

Битката за живот в операционната и лечението в интензивното след това са част от ежедневието му повече от 4 години. Избрал е една от най-трудните специалности с хроничен недостиг на лекари. Повече от четири години д-р Ивайло Парев работи като специализант по анестезиология в реанимацията на болницата в Благоевград.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог: "Анестезиологията по целия свят е считана за една от най-емоционално и временно натоварващите специалности; едно, че обемът от информация, която трябва да знаеш и да ползваш практически, е много голям, друго, че ти жертваш личното си време, постоянно си на работа и се сблъскваш с едни от най-тежките случаи." д-р Виолета Димитрова: "Той е невероятен колега, изцяло отдаден на професията, пациентите за него са на първо място и смело мога да заявя, че той работата си я върши абсолютно изрядно и е вдъхновение за мен – той е мой учител."

снимки: БНТ

Младият лекар помага на хората и в църквата. Служи като иподякон в Разлог.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог: "Двете неща са много взаимно допълващи се, едното лекува тялото, другото лекува душата… Има много хора, на които трябва да се помогне и в двете насоки…"

Добрата дума е част от терапията, казва анестезиологът. А вярата в Бога помага и на лекарите, и на пациентите.

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