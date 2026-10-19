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Проф. Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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проф калоян давидов лекар годината 2026
Снимка: БТА
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Професор Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026". Той получи приза на специална церемония в Националния исторически музей. Връчи му я лично президентът Илияна Йотова. Раздаването на наградите съвпада със 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

снимка: БТА

Проф. Калоян Давидов е уролог. Прилага и развива най-съвременните методи за лечение в областта на урологията. Той е първият български хирург, извършил лазерна операция на простатната жлеза. Обучавал се е в Япония, Обедненото кралство и Гърция.

проф. Калоян Давидов, уролог: "Освен, че е много голямо вълнение и може би оценка, признание за това, което правя всеки ден – ден след ден с хората, които вървят с мен по пътя, който сме избрали. Важно е не каква велика и феноменална хирургия ще направим в операционната, а този на когото хирургията му се случва, той е важен."

#проф. Калоян Давидов #"Лекар на годината"

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