Проф. Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"

Професор Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026". Той получи приза на специална церемония в Националния исторически музей. Връчи му я лично президентът Илияна Йотова. Раздаването на наградите съвпада със 125-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз.

снимка: БТА

Проф. Калоян Давидов е уролог. Прилага и развива най-съвременните методи за лечение в областта на урологията. Той е първият български хирург, извършил лазерна операция на простатната жлеза. Обучавал се е в Япония, Обедненото кралство и Гърция.