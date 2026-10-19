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На президентските избори: В три населени места ще избират и кмет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Ключова седмица за президентския вот. Броени дни остават до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за нов държавен глава.

Жителите на три села ще избират и президент, и кмет, след като вчера не успяха да излъчат победител на проведените частични местни избори. Сред тях е и врачанското село Малорад, станало известно преди три години с казуса „Бачи Цено“, когато изборна секция дописваше преференции за кандидати за общински съветници. Интересното този път е, че жителите на селото ще гласуват в отделни секции за държавен глава и за местна власт.

Балотажи ще има и във варненското село Рудник, както и в старозагорското село Яворово. А 11 други населени места успяха да изберат новите си кметове на вота вчера.

# село Яворово #село Рудник #село Малорад #избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #местни избори

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