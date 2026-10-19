Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя

Балотаж за кмет във врачанското село Малорад тази неделя. Така вотът ще се проведе заедно с изборите за президент на 25 октомври.

Двамата кандидати за кмет, събрали май-много гласове са Светослав Георгиев от "Земеделски народен съюз" и Мартин Диловски от „Български глас“. Те са получили съответно по 335 и 272 гласа. Избирателната активност достигна малко над 59%.

Друг любопитен факт е, че изборите тази неделя ще се проведат независимо един от друг, тоест ще има 6 избирателни секции, вместо 3.