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Балотаж за кмет и президентски избори в село Малорад в неделя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Изборите ще се проведат независимо един от друг, ще има 6 избирателни секции, вместо 3

малорад
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Балотаж за кмет във врачанското село Малорад тази неделя. Така вотът ще се проведе заедно с изборите за президент на 25 октомври.

Двамата кандидати за кмет, събрали май-много гласове са Светослав Георгиев от "Земеделски народен съюз" и Мартин Диловски от „Български глас“. Те са получили съответно по 335 и 272 гласа. Избирателната активност достигна малко над 59%.

Друг любопитен факт е, че изборите тази неделя ще се проведат независимо един от друг, тоест ще има 6 избирателни секции, вместо 3.

#едновременно провеждане #село Малорад #балотаж #избори за президент

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