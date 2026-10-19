Слънчеви есенни дни, захлаждане предстои към края на седмицата

Захлаждане и валежи се очакват през втората половина на седмицата, но преди това, в близките два дни, ще има много слънчеви часове, а температурите още малко ще се повишат.

Утре максималните ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°. Сутринта ще има райони с мъгли, но през деня ще бъде слънчево, с повече облаци и слаби превалявания в Източна България. Вятърът ще е слаб, в източните райони и по Черноморието – умерен, с посока от изток-югоизток.

И по Черноморието сутринта на места видимостта ще е намалена, а през деня ще бъде с променлива облачност. Максималните температури ще бъдат от 17° до 19°, колкото е и температурата на морската вода.

Много добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Температурите и там слабо ще се повишат и максималните в курорти ни ще бъдат от 9° на Алеко до 12° в Боровец.

В много райони от Европа ще бъде с валежи, по-значителни и с гръмотевични бури в Южна Франция и Северна Италия. Превалявания от дъжд ще има в североизточните райони на Румъния, но в по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево.

И у нас, и в сряда, и в четвъртък, ще се задържи слънчево, със сутрешни мъгли. Слаби превалявания ще има през втория ден в Западна България. Ще духа временно силен южен вятър и температурите ще се повишат с още градус-два. В петък на много места в страната ще има валежи. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури съществено ще се понижат. В събота отново ще бъде слънчево. Предстои слабо и временно затопляне.