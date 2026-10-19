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Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужиха литургия в Рилския манастир (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил отслужиха съвместно света литургия по случай празника на небесния покровител на българите – свети Йоан Рилски.

Стотици вярващи се събраха в Рилския манастир, за да почетат небесния покровител на българите. Лидия и Венцислав пътуват всяка година от Варна специално за празника.

„Ние бяхме и снощи тук, изгледахме литургията, така че цялото съпреживяване тук е запомнящо се.“

„Това е най-светлият празник за нас… Така че почти всяка година идваме и уважаваме празника.“

Хората отправиха към светеца своите молитви.

„Молим се за здраве преди всичко на целия български народ и за по-светло бъдеще.“

„Трябва най-вече да има любов между хората, защото това чувство го няма…“

Кулминацията на честванията беше тържествената света литургия, отслужена съвместно от българския патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей. И двамата подчертаха ролята на свети Йоан Рилски като обединител.

Неврокопски митрополит Серафим: „Ако обединява хора от цял свят, нима няма да го молим и да разчитаме той да помогне, да съдейства чедата на Църквата Христова по целия свят да бъдат единни.“

Празникът завърши с литийно шествие в чест на светеца, който от векове събира вярващите в Рилската света обител.

#Вселенски патриарх Вартоломей #патриарх Даниил #Иван Рилски #рилски манастир

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