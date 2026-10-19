Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил ще отслужат празнична литургия в Рилския манастир

Днес Българската православна църква почита паметта на св. Йоан Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския народ. По този повод в Рилския манастир ще бъде отслужена празнична света литургия с участието на Вселенския патриарх Вартоломей, българския патриарх Даниил и други архиереи. Богослужението се очаква да започне в 09.30 часа и да продължи до около обяд.

Събитието е значимо за Българската православна църква, тъй като Вселенският патриарх Вартоломей е на тридневно официално посещение у нас по покана на Светия синод. Визитата е свързана с честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски. Очаква се стотици миряни да посетят Светата обител, за да се поклонят пред паметта на светеца, известен като небесен покровител на българския народ.

От полицията в Кюстендил съобщават, че са предприети необходимите мерки за сигурността на посетителите в района на манастира и за осигуряване на безпроблемното движение. Рилският манастир е тясно свързан с живота и духовния подвиг на св. Йоан Рилски и традиционно събира вярващи от цялата страна на празника.

По традиция днес ще бъдат отличени и лекари.

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