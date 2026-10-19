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Жозе Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило

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Европейски футбол
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Старши треньорът на Реал Мадрид не смята, че неговият възпитаник е заслужавал червен картон при успеха над Севиля.

Жозе Моуриньо
Снимка: БТА
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отхвърли твърденията, че полузащитникът Арда Гюлер е трябвало да бъде изгонен при убедителната победа на Реал Мадрид над Севиля с 4:1 в Ла Лига.

Португалският наставник на мадридчани заяви, че не е видял никакви кадри от предполагаемия удар с лакът срещу Жерар (Пеке) Фернандес и обвини колегата си начело на Севиля, че се опитва да отклони вниманието от крайния резултат.

Моуриньо отхвърли обвиненията, че Гюлер е заслужавал червен картон заради удар с лакът през първото полувреме. Инцидентът се случи, когато резултатът все още беше 0:0, а Гюлер влезе в сблъсък с играча на Севиля, което предизвика бурни протести от страна на противниковата скамейка. Съдията обаче остави играта да продължи, без да се намесва.

След последния съдийски сигнал Жозе Моуриньо изрази недоумение относно дебатите около младия турски талант.

„Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило. Няма никакви кадри. Поисках записи от телевизионното излъчване, както и от моя щаб, който разполага с тактическа камера, но не видях нищо, което да потвърждава твърденията или да обяснява защо Луис Гарсия е бил толкова раздразнен“, коментира Моуриньо на пресконференцията след мача.

„Честно казано, ако някой ден се случи нещо в наша полза, няма да имам проблем да го призная. Но смятам, че по-често ще се случва обратното – такава е тенденцията. Аз не видях нищо. Ако до събота някой ми предостави ясни и обективни кадри на нещо, което не съм забелязал – и което футболистът твърди, че изобщо не се е случило – тогава ще обсъдим въпроса. Но дотогава – нищо“, каза още Жозе Моуриньо.

Вижте подробности по темата във видеото.

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#Арда Гюлер #Жозе Моуриньо

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