Реал Мадрид разгроми Севиля с 4:1 и се доближи до върха

Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:1 над Севиля в двубой от деветия кръг на Ла Лига. Арда Гюлер откри резултата с впечатляващ удар от дистанция, а Килиан Мбапе се разписа два пъти. Ян Диоманде също отбеляза за домакините, докато Ману Буено реализира почетното попадение за гостите.

С успеха мадридчани се изкачиха на третото място с шест точки изоставане от лидера Барселона. Двата гранда ще се изправят един срещу друг през следващия уикенд в първото за сезона издание на Ел Класико. Севиля е шеста с 14 точки след трети пореден мач без победа.

Гюлер даде аванс на Реал в 30-ата минута с красив изстрел извън наказателното поле, а седем минути по-късно Мбапе удвои след индивидуален пробив и рикошет. Французинът направи резултата 3:0 в 63-тата минута, когато реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу него.

Севиля успя да намали изоставането си чрез Буено в 80-ата минута, но надеждите на гостите за обрат бързо бяха попарени. Само минута по-късно Диоманде се възползва от свободното пространство пред себе си и с мощен удар оформи крайното 4:1.

Това беше трети пореден успех за Реал Мадрид във всички турнири. Мадридчани вече насочват вниманието си към предстоящия мач с РБ Лайпциг в Шампионската лига на 21 октомври, преди сблъсъка с Барселона. Севиля ще търси прекъсване на негативната серия в домакинството си на Осасуна.