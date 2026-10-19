Референдум в Канада: Залогът е бъдещето на движението за независимост на Албърта

Канадците в Албърта гласуват на необвързващ референдум, който ще определи бъдещето на движението за независимост на провинцията.

Премиерът на Албърта свика вота след като местни общности събраха хиляди подписи с искане за допитване за отделяне от Канада. Според сепаратистите провинцията е пренебрегвана от федералното правителство в Отава.

Противниковият лагер изтъква непредвидими икономически последици при евентуален развод. Ако каузата за независимост днес победи, предстои организиране на референдум със задължителен характер за отделяне на Албърта.

Сондажите предвиждат подкрепа за обединена Канада, но провинциалният премиер посочи, че изходът зависи от избирателната активност.