Слънчево време, със сутрешни мъгли във вторник

Сутринта в низините и около водните басейни видимостта временно ще бъде намалена от мъгли. Минималните температури ще бъдат между 5° и 12°, в котловините на Западна България – до 1°, в София – около 5°.

През деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България, където преди обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

И по Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива, намаляваща в часовете около и след обяд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 17° до 19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 19° и 24°.

В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло.

В петък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи, в отделни райони - значителни. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.

В събота облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще се ориентира от югоизток и температурите слабо ще се повишат.