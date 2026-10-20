ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя

Броени дни преди президентските избори ЦИК ще проведе последен редовен брифинг за организацията на вота.

Очаква се на него да бъде представена информация относно окончателният брой на хората, имащи право на глас, както и точният брой на секциите за гласуване в страната. За вота тази неделя в общо 9373 секции ще гласуваме с машини, а в тези с над 780 избиратели ще има по две устройства. Междувременно продължава доставянето на изборните книжа по места в страната.