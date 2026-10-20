Започва делото срещу мъчителите на животни от Свищов

Очаква се днес в районния съд в Свищов да започне делото срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов. Двамата бяха задържани през февруари за мъчения и убийства на животни при акция на ГДБОП и прокуратурата.

Обвинителният акт срещу тях беше внесен в Районния съд в Свищов в края на септември. Обвинени са и за създаване и разпространение на порнографски материали. Според разследващите двамата са извършвали престъпната дейност в продължение на 10 години. А видеата са били продавани в интернет за по няколко хиляди евро. Заседанието днес ще се гледа при закрити врата.