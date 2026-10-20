Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив

Двама души загинаха при тежък пътен инцидент между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик – Пловдив. Катастрофата е станала около 21.40 ч. в понеделник, малко след разклона за пазарджишкото село Говедаре, съобщиха от полицията. Жертвите са водачите на двете превозни средства, които са починали на място. В автобуса не е имало пътници – единственият човек в него е бил шофьорът.

Снимка: БНТ

На мястото са изпратени екипи на „Пътна полиция“, Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и на Спешна помощ. Дежурна група на полицията е извършила оглед на местопроизшествието.

Заради катастрофата пътят остава затворен и в този час в участъка между Стамболийски и Мало Конаре. Движението се пренасочва по обходни маршрути.