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Протестите в Албания: Поредна вечер на сблъсъци с полицията

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Не стихват протестите срещу правителството и в Албания.

За поредна вечер протестиращите в Тирана палиха кофи за боклук и замерваха полицаите с камъни, бомбички и коктейли Молотов. Премиерът Еди Рама заяви, че демонстрантите са прекрачили „червена линия" с палежа на полицейско управление. Продължаващите от месеци улични демонстрации срещу правителството ескалираха през последната седмица, подхранени от нови искания за по-добри условия в университетите, гняв срещу корупцията и повторни призиви за оставката на Рама, който отказва да напусне.

#Албания #сблъсъци с полицията #протести #правителство

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