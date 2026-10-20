Протестите в Албания: Поредна вечер на сблъсъци с полицията

Не стихват протестите срещу правителството и в Албания.

За поредна вечер протестиращите в Тирана палиха кофи за боклук и замерваха полицаите с камъни, бомбички и коктейли Молотов. Премиерът Еди Рама заяви, че демонстрантите са прекрачили „червена линия" с палежа на полицейско управление. Продължаващите от месеци улични демонстрации срещу правителството ескалираха през последната седмица, подхранени от нови искания за по-добри условия в университетите, гняв срещу корупцията и повторни призиви за оставката на Рама, който отказва да напусне.