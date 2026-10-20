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Разходите за живот на студентите: Как се справят младите хора в Благоевград?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Все по-високите разходи за живот поставят студентите у нас пред труден избор - как да съчетаят образованието с работата и да покриват ежедневните си нужди. Квартирата, храната и транспортът поглъщат значителна част от бюджета им, а по-високите такси за обучение допълнително увеличават финансовото натоварване. Как се справят студентите в Благоевград?

Йоана Владимирова е студентка трети курс в Югозападния университет. За да идва на лекции пътува четири дни в седмицата от Кюстендил, където живее и работи. Изчислява че само основните й разходи са около 100 евро на седмица.

Йоана Владимирова, студентка: „За да мога да уча, се налага да работя, защото гориво четири дни по 15 евро. И за храна, като оставиш в магазина 10 евро - 100 евро, което не са малко пари, впредвид, че минималната работна заплата е 600 евро.“

Финансовото натоварване се усеща и при разходите за самото обучение.

Йоана Владимирова, студентка: „Вече трета година съм студентка, спрямо първата разликата е огромна. Най-малкото в семестриалната такса разликата е около 100 евро.“

За разлика от Йоана на много студенти им се налага да потърсят квартира.

Виктор Кристиан Василев, студент: „Тази година има повишение на наема. Когато разговарям с моите колеги и познати, под 300 евро няма наеми в Благоевград.“

Кирил Велинов, собственик на агенция за недвижими имоти: „Вървят от 180–200, които са семпли, да не кажа друга дума, и стигат до 500–600, дори до 700 евро квартири. Дори от София идват наши клиенти, които се изненадват малко за високата цена, но това е положението. Има жестоко търсене, затова се държат и високите цени.“

Алтернатива на частните квартири са студентските общежития.

– „30 евро е наемът на общежитието. Като ние не покриваме нито сметки, нито вода, нищо.“

Друга възможност за оптимизиране на разходите е храненето в университетския стол.

Виктор Кристиан Василев, студент: „Всички студенти получават 50% отстъпка, което им е регламентирано от държавата, и за 3–4 евро реално студентите имат възможност да си хапнат първо, второ и десерт на приемливи цени.“

Студентите държавна поръчка могат да кандидатстват и за стипендии при изпълнение на съответните условия. За Йоана и много други млади хора обаче работата остава важна част от студентския живот - начин да продължат образованието си и да покриват ежедневните си разходи.

#Благоевград #живот #Млади хора #разходи #студенти

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