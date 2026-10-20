„Старлинк“ и „Старшийлд“ - сателитната мрежа на Илън Мъск във войната

През последните дни Украйна се оплака от ограничен достъп до услугите на "Старлинк" с пряко отражение върху бойните ѝ способности срещу Русия. Макар и вече решен, случаят постави отново въпроса за разликата между гражданската сателитната услуга на "Спейс Екс" за широколентов интернет и военната версия на мрежата – "Старшийлд". След пускането си през 2019 г. "Старлинк" разполага с над 11 хиляди сателита на ниска орбита. Абонатите са около 13 милиона – от домакинства и хакери до корабни компании и авиопревозвачи.

"Старлинк" предостави критични предимства на Украйна в началото на войната, но впоследствие Илън Мъск ограничи военните приложения и изведе на преден план "Старшийлд" – по-сигурно мрежа, разработена специално за нуждите на правителството и Пентагона. Милитаризираната версия също разчита на съзвездието от спътници на "Старлинк".

Дъглас Бари, Международен институт за стратегически изследвания: "Старлинк" основно е инфраструктура – комуникационна мрежа за пренос на звук и картина. "Старшийлд" е нещо повече – прави същото, но при по-голяма сигурност. Ако се пазите от уязвимост, смущения, хакерски атаки, ще искате по-високо равнище на сигурност или криптиране. Точно това получавате от "Старшийлд".

В допълнение към по-сигурните комуникации, милитаризираната версия предоставя на потребителите възможности за наблюдение на Земята и интегриране на множество сензори.

Дъглас Бари, Международен институт за стратегически изследвания: "Отдавна се използва израза "ситуационна осведоменост" – да знаеш какво се случва на бойното поле. "Старлинк" и "Старшийлд" дават тази възможност. Позволяват да свържете в мрежа цял набор от сензори, монтирани на дронове или други платформи. Предоставят и комуникационна инфраструктура. Добивате представа къде са вашите сили и по-важно, какво прави противникът в реално време."

Пентагонът е най-големият клиент на "Старшийлд" и е похарчил милиарди за услугите както на цивилната, така и на военната версия. Американските военни са закупили специализирани спътници "Старшийлд", включително за ранно предупреждение за ракети. Налице е и шпионско съзвездие за нуждите на Националното разузнаване. Взаимодействието между цивилната и военната версия на мрежата излезе на преден план през 2022 г. след като Русия заплаши западните сателити, обслужващи Украйна. "Спейс Екс" представи "Старшийлд" по-късно същата година. Компанията на Мъск твърди, че някои клиенти плащат около 5000 долара за терминал на "Старлинк", а би трябвало да използват "Старшийлд" срещу 25 000 долара на терминал.

Дъглас Бари, Международен институт за стратегически изследвания: "Процесът на вземане на решения в Съединените щати понякога е непрозрачен. Очевидно е имало известно напрежение между Вашингтон и Киев. Дали ситуацията със "Старлинк" и "Старшийлд" е отражение на това, е интересна тема за размисъл. Изглежда, че засега проблемът е решен, но съм сигурен, че Киев много иска този канал да остане отворен."

Великобритания също прие на въоръжение "Старшийлд". Услугата разчита на сателитите, наземните станции и наземната инфраструктура на "Старлинк", но работи със специализирани терминали и отделни мрежови шлюзове, твърди пред Ройтерс министерството на отбраната в Лондон.