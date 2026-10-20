Нови преговори за Украйна: Стив Уиткоф ще пътува за Норвегия

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф ще пътува за Норвегия тази седмица за нов кръг преговори в търсене на край на войната в Украйна, съобщава Ройтерс. Според източници на агенцията, в срещите се очаква да участва украинският президент Володимир Зеленски, а след тях Уиткоф да пътува и за Русия.

В Украйна, 6-ма души сред които три деца загинаха, a 15 бяха ранени при руски удар вчера срещу препълнен с хора парк в Харковска област. Нови 3-ма загинали и 6-ма ранени има и при руска атака тази сутрин срещу района на Киев. На онлайн среща с конгресмени, Зеленски отново критикува Съединените щати, заявявайки че решенията на Вашингтон като забавянето на доставките на оръжие и споделянето на разузнавателна информация са "трудни за разбиране." В интервю за Блумбърг Зеленски каза, че е предложил са спре ударите по руски рафинерии, ако през този период Вашингтон увеличи доставките на ракети Пейтриът, но Съединените щати са отказали. Американският президент Доналд Тръмп пак отрече да има прекъсване в споделянето на информация и повтори, че Зеленски не е човекът, който би могъл да договори мир и може би е време „някой друг да преговаря“.