Момчето, намушкано с нож в Карнобат е в стабилно състояние

14-годишно момче е настанено в болница в Бургас с шест прободно-порезни рани по тялото и наранявания по лицето след нападение от свой връстник в Карнобат. Двете момчета се скарали в училище, а по-късно конфликтът продължил на близко игрище. Нападателят избягал, но впоследствие бил задържан от полицията за срок до 24 часа.

„Едно е да удариш някого с шамар или юмрук, но да го мушнеш с нож на четири-пет места е нещо съвсем различно. Ще търся правата си по съдебен ред. Това дете днес го направи на моето, утре може да го направи на друго дете. Той е склонен към убийство.“, заяви бащата на пострадалото дете.

Състоянието на момчето вече е стабилно и няма непосредствена опасност за живота му, съобщи детският хирург д-р Румен Христов.

„В момента състоянието му е добро. През нощта е било спокойно. Момчето се чувства по-добре и вече практически нямаме съмнение за опасност за живота му. Раните са от остър предмет, прободно-порезни. Пет са отзад по гърба, една има отпред под ключицата и устната в дясно е почти разрязана нацяло.“

На пострадалия са извършени хирургични обработки на раните. Очаква се да остане в болницата още няколко дни, като при възстановяване без усложнения може да бъде изписан до седмица.

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