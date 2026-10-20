Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна конференция

Повишаване на заплатите чрез колективно трудово договаряне е сред акцентите в тазгодишната конференция организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите. Форумът ще се проведе днес и утре в София, а домакин е КНСБ.

Сред акцентите на срещата ще са състоянието на колективното договаряне и политиката по отношение на минималната работна заплата в България и в целия Европейски съюз. Преди дни финансовият министър Гълъб Донев се срещна със синдикати и работодатели заради предложенията за МРЗ. ОТ КНСБ поискаха 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, вместо предложените 5 на сто. Те настояха и за 690 евро минимална работна заплата, вместо предложената 660 евро.